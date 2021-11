« La France a un incroyable talent » du 17 novembre 2021 : le dernier Golden Buzzer ce soir sur M6 ?

5 ( 2 )

« La France a un incroyable talent » du 17 novembre 2021. La seule émission à mettre en avant toutes les formes d’arts à la télévision, à savoir « La France a un Incroyable Talent », est de retour ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay 6PLAY. Et ce soir c’est la suite des auditions qui se poursuit car il y a encore des places pour la suite de la compétition.







Publicité











Publicité





Ce soir c’est déjà la cinquième soirée des auditions de nos candidats. Et comme vous pourrez le constater par vous-même, les places vont être de plus en plus chères. Pour accéder à l’étape suivante, toujours le même défi : parvenir à décrocher au moins 3 « oui » de notre jury.

« La France a un incroyable talent » du 17 novembre 2021 : le dernier Golden Buzzer ce soir

Et les talents qui se produiront ce soir auront en ligne de mire le dernier Golden Buzzer des auditions. Il sera bien sûr convoité par tous les candidats qui espèrent le décrocher et ainsi s’envoler directement en finale.

Les artistes de ce soir (entre-autres) : Chœur de Saint-Cyr, Duo Turkeev et Kids, Khaled Miloudi, François Ortis, Ben Buffalo.



Publicité





De nouveaux talents se dévoilent lors de numéros totalement imprévisibles 🔥🤩

Les auditions de #LFAUIT continuent mercredi à 21.05 pic.twitter.com/F2qH9gCkmb — M6 (@M6) November 15, 2021

Ce soir sur M6 de nouveaux talents vont se dévoiler lors de numéros totalement imprévisibles…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note