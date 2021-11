NRJ Music Awards 2021 : Ed Sheeran, Coldplay, Vitaa et Slimane grands gagnants, le palmarès complet

5 ( 2 )

C’est hier soir qu’avait lieu la cérémonie des NRJ Music Awards 2021, au Palais des Festivals à Cannes. Un évènement retransmis simultanément sur TF1 et NRJ avec Nikos en maître de cérémonie.







Durant la soirée, Ed Sheeran est ressorti grand gagnant avec deux trophées remportés dont celui de l’Artiste masculin international de l’année.







Le groupe Coldplay, qui n’était pas présent à Cannes mais est intervenu en duplex, a lui aussi hérité de 2 NRJ Music Awards, tout comme le duo formé par Vitaa et Slimane.

Naps a reçu une ovation du public en récupérant le trophée de la Révélation francophone de l’année et Amel Bent est apparue le ventre bien arrondi, la chanteuse étant enceinte de son troisième enfant.



Et le groupe Imagine Dragons a reçu un NRJ Music Award d’honneur tout en récupérant deux trophées d’années précédentes.

NRJ MUSIC AWARDS 2021 le palmarès complet

RÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Naps

RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE : Olivia Rodrigo

GROUPE / DUO FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Vitaa et Slimane

COLLABORATION FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Amel Bent et Hatik « 1, 2, 3 »

GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L’ANNÉE : Coldplay

COLLABORATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE : Coldplay et BTS « My Universe »

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Dadju

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L’ANNÉE : Ed Sheeeran

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Eva

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE : Dua Lipa

CHANSON INTERNATIONALE DE L’ANNÉE : Ed Sheeran « Bad Habits »

DJ DE L’ANNÉE : DJ Snake

CLIP DE L’ANNÉE : Vitaa et Slimane « De l’or »

CHANSON FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Kendji Girac « Evidemment »

AWARD D’HONNEUR : Imagine Dragons

