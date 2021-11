EXCLU Plus belle la vie : le bébé de Léa et Jean-Paul en danger de mort, un drame au Céleste (infos PBLV)

4.5 ( 17 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV Le week-end touche à sa fin et, comme chaque dimanche soir, il est temps pour les fans du feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que le bébé de Léa et Jean-Paul est en danger de mort !

En effet, la petite Aurore est née pendant le prime du 30 novembre mais elle a a un problème au cerveau et doit être opérée. Tout se complique à cause de la panne générale d’életricité… Riva les informe qu’aucune équipe ne peut venir réparer le groupe électrogène. S’ils ne font rien dans les jours qui suivent, Aurore mourra. Boher, complètement paniqué, se démène pour trouver une solution. Il cherche Vidal, qui est entre les mains des survivalistes.



Boher arrive à l’hôpital avec les survivalistes, et Riva accepte de les prendre en charge. Léa est à bout de force et parvient difficilement à ventiler Aurore. Elle commence à perdre espoir, mais Boher lui annonce qu’il a retrouvé Vidal. Léa voit les mains de Vidal trembler. Il lui révèle sa maladie et également qu’il a terminé sa dernière boite de médicaments. Léa essaie d’en retrouver les composants pour recréer le médicament et donne la potion à Vidal…

Après le retour de l’électricité au Mistral, tout le monde reprend goût à la vie. Mais certaines choses ont changé… Thomas s’est rapproché de son frère, François, ils ont fait face ensemble. Et Estelle a trompé Francesco, qui lui n’a finalement rien à se reprocher contrairement à ce qu’elle croyait.

L’électricité revient au Céleste. Chacun profite des petites choses retrouvées. Luna est mélancolique. Bahya et Josiane font leurs adieux, elles vont partir vivre chez Yvonne le temps que le foyer soit remis en état. Luna a peur de se retrouver seule. Mais soudain, Sacha hurle qu’il faut évacuer, ça sent le gaz… Un drame va survenir au Céleste !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 22 novembre sur France 3

Imène est de plus en plus faible, mais elle ne veut pas aller à l’hôpital, où elle ne pourra pas voir sa fille. Ridouane s’apprête à surprendre Nisma dans la planque, mais au dernier moment Amina la couvre. Plus tard, Nisma raconte à Abdel les détails de la planque, et lui dit que même si Amina a refusé de partir avec elle, il y a toujours un espoir. Elle convainc Abdel qu’ils ont besoin l’un de l’autre pour retrouver Amina…

Delphine et Franck plaident la cause de Kalya auprès de Barrault mais c’est peine perdue. Kalya doit attendre à la mairie pour finaliser quelques papiers avant son départ en centre de rétention. Elle y croise Ségolène, la fille de Barrault, qui la nargue avec un air méprisant. Soudain, la petite s’étouffe avec un bonbon et Kalya se précite pour l’aider, lui sauvant la vie de manière spectaculaire…

La presse a sorti des photos de Fanny et Vidal avec en légende « Adriana trompée ». Vidal s’excuse auprès d’Adriana et la rassure, tout est faux…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

