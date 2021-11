Audiences TV prime 20 novembre 2021 : « France – Nouvelle Zélande » large leader, les « NRJ Music Awards » puissants sur cibles !

4.8 ( 4 )

Audiences TV prime 20 novembre 2021. Hier soir victoire du rugby sur France 2 avec le match « France – Nouvelle Zélande ». La très belle victoire des Bleus a fait vibrer 6.30 de supporters soit 28.6% du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 20 novembre 2021 : les autres chaînes

En seconde position, on retrouve France 3 et son téléfilm inédit « Meurtres dans les trois vallées » avec Line Renaud et Samuel Labarthe suivi par 4.41 millions de personnes soit 19.9% de l’ensemble du public.

TF1 n’est qu’en 3ème position avec les « NRJ Music Awards ». 4.10 millions de fidèles ont suivi la cérémonie soit 18.3% de l’ensemble du public. Carton plein sur cibles avec 40% de pda auprès des 15-24 ans ou 37% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

M6 suit avec « NCIS : Los Angeles » mais pas quoi pavoiser. A peine 1.16 millions d’inconditionnels pour 5.3% de part de marché

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées Belles » dont l’escale en Suède a fait rêver ou pas 1.01 million de Français (pda 4.5%).

