« Rebecca » du 18 novembre 2021 : ce soir les deux premiers épisodes sur TF1

« Rebecca » du 18 novembre 2021. C’est parti pour la nouvelle série de TF1 « Rebecca ». Elle est à suivre à partir de ce soir dès 21hO5 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.Fr. Portée notamment par Anne Marivin et Benjamin Biolay, vous en découvrirez ce soir les deux premiers épisodes.







Avant de découvrir ce qui vous attends dans les deux épisodes de ce soir, rappel de l’histoire :

Six ans après avoir abandonné la traque d’un tueur en série et quitté la police, Rebecca décide de reprendre du service pour échapper à la dépression qui la ronge et l’éloigne de son mari et de ses enfants. De retour au sein de la Criminelle, elle enquête sur une série de meurtres et est persuadée que le tueur est celui qu’elle n’avait pas pu arrêter six ans auparavant . Elle le poursuit avec acharnement mais des pertes de mémoire perturbent son travail. Et lorsqu’une des victimes s’avère être la maîtresse de son mari, la voilà qui se retrouve directement impliquée : pourquoi était-elle la seule à savoir où se trouvait le cadavre de cette femme ? Est-ce le serial killer qui l’a tuée … ou bien est-ce elle, au cours d’un de ces black-out ? Comment enquêter quand on se pense soi-même coupable ?

Rebecca va devoir reconstruire morceau par morceau son passé pour découvrir l’événement terrifiant qui a déclenché sa névrose et l’a peut être conduite à tuer…



Et avec dans les rôles principaux : Anne Marivin, Benjamin Biolay, Samir Guesmi, Clotilde Courau, Grégory Montel, Valérie Karsenti, Baptiste Lecaplain.

« Rebecca » du 18 novembre 2021 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 1 : Rebecca vient de réintégrer la police pour enquêter sur une série de meurtres. Elle est persuadée, de façon quasi-obsessionnelle, que le tueur traqué en vain il y a cinq ans sévit de nouveau. Rebecca avance dans cette enquête de façon parfois peu orthodoxe et souvent contre sa hiérarchie. Elle a souvent des black-out quand elle se confronte à Julien, son mari, qui a décidé de la quitter. Elle en vient à le soupçonner de lui cacher les raisons réelles de leur rupture récente. Et si Julien profitait de ces black-out pour la manipuler ?

Épisode 2 : Rebecca a-t-elle un lien avec la disparition de Laetitia Baumann ? A-t-elle involontairement tué la maîtresse de son mari durant son dernier black-out ? Des flashes de leur violente dispute lui reviennent lorsqu’elle apprend par Julien que Laetitia a disparu. Une tentative de meurtre fait avancer l’enquête. Rebecca est persuadée de la culpabilité de Pierre Collange : il est le tueur en série de 2015. En semi-liberté, il recommence à frapper. Elle court-circuite sa hiérarchie, le convoque à la P.J. pour mener sa contre-enquête.

