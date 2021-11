« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 18 novembre 2021 : qui sera éliminé ce soir de la spéciale « La cour de récrème » ?

5 ( 3 )

« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 18 novembre 2021. Amateurs de pâtisseries, régalez vos papilles ce soir sur M6 ou en replay sur 6PLAY. pour un nouveau numéro inédit du concours gourmand « Le Meilleur Pâtissier ». Et c’est à partir de 21h05 que ça se passe !







« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 18 novembre 2021 : au programme

Nos pâtissiers écoliers vont replonger en enfance ! Les neuf pâtissiers amateurs vont se démener pour rendre leurs plus belles copies. D’autant que les interros surprises s’annoncent particulièrement difficiles ! Bien décidés à éviter le piquet, ils devront faire honneur à François Perret, chef pâtissier reconnu pour ses créations délicieusement régressives ! Alors lequel d’entre eux obtiendra les félicitations du jury à l’issue du conseil de classe et décrochera le tablier bleu ?

Les épreuves

Le défi de Cyril : Le quatre-heures XXL

Pour leurs premiers pas dans la cour de récrème, nos pâtissiers vont devoir faire appel aux petits gourmands qu’ils étaient sur les bancs de l’école afin de recréer leur goûter d’enfance préféré en version XXL ! Et il va leur falloir plus d’un tour dans leurs cartables pour être à la hauteur du défi du professeur Cyril, car leur gâteau devra impérativement ressembler au biscuit de leur enfance, que ce soit dans les goûts ou au visuel !



L’épreuve technique : L’Equilibrik

Le retour en enfance continue pour nos pâtissiers amateurs qui vont réaliser un Equilibrik : un gâteau en forme de tour composé de 192 biscuits de quatre couleurs différentes et tout autant de garnitures ! S’ils veulent réussir le terrible examen pâtissier de Mercotte, ces biscuits devront être parfaitement réguliers pour que nos pâtissiers puissent monter une tour d’au moins 35 centimètres de haut ! Et ce, avec dextérité car à la dégustation, Cyril et Mercotte devront pouvoir retirer n’importe quel biscuit sans que la tour s’effondre !

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs vont transformer leur jeu d’enfant préféré en un délicieux gâteau. Les gâteaux ludiques de nos enfants terribles de la pâtisserie devront donc être aussi bons que beaux puisqu’à la dégustation, le jury devra reconnaître le jeu d’enfant qu’ils auront choisi de réaliser !

Et avec le Chef François Perret, Meilleur chef pâtissier de restaurant du monde 2019.

Alors qui sera le premier de la classe cette semaine et décrochera le tablier bleu ? Et surtout lequel sera éliminé ce soir ?

