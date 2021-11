« Sauver Lisa » du 30 novembre 2021 : ce soir sur M6, les deux derniers épisodes (final saison)

5 ( 4 )

« Sauver Lisa » du 30 novembre 2021. Ce soir sur M6 suite et fin de la nouvelle série évènement de la chaîne « Sauver Lisa ». Rendez-vous sans faute à partir de 21h05 sur la chaîne ou sur 6PLAY pour voir les épisodes en replay. Et au programme de cette deuxième soirée, les épisodes n°5 et n°6







Au casting de cette fiction qui aborde le thème de la « maternité », on retrouve notamment Caroline Anglade, Victoria Abril, Cristiana Reali ou bien encore Déborah François.

Qu’il s’agisse d’une mère biologique ou adoptive, d’une mère abusive ou d’une mère de substitution, le chemin de ces femmes est lié à celui d’une petite fille en danger. Jusqu’où seront-elles prêtes à aller pour la sauver ?

« Sauver Lisa » : l’histoire

Rose Keller, 35 ans, fait des remplacements dans des écoles primaires. Lors d’une mission de quelques semaines, elle rencontre Lisa, 8 ans, une de ses élèves particulièrement attachantes. Rose comprend rapidement que Lisa est victime de maltraitance chez elle et qu’elle est en danger de mort si personne ne fait rien. Face à l’impuissance des services sociaux, elle décide d’enlever la petite fille. Recherchée par la police et par la mère biologique de Lisa, Rose n’a alors pas d’autres solutions que de se réfugier chez sa propre mère adoptive



« Sauver Lisa » du 30 novembre 2021 : l’heure du final

Épisode 5

Greg a enlevé Lisa. Rose et Mehdi partent à sa recherche. De son côté, Julie apprend à la police que c’est Rose qui a enlevé sa fille. La brigade part immédiatement pour Bordeaux. Rose, qui vient d’apprendre qu’Isabel était sa mère biologique, doit lui faire ses adieux.

Épisode 6

Traqués par la police, Rose, Medhi et Lisa trouvent refuge dans une vieille forteresse abandonnée. Mais ils sont rapidement encerclés par la police. Rose est arrêtée et Lisa placée en foyer. Un an plus tard, le procès de Rose a lieu…

Jusqu’où iront-elles pour sauver une petite fille en danger ? « Sauver Lisa » votre nouveau thriller tire sa révérence ce soir dès 21.05 sur M6.

