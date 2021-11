5 ( 4 )



Publicité





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 7 novembre 2021. Ce soir, et comme chaque semaine, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.











Publicité





« Sept à huit » du dimanche 7 novembre 2021 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 un million de français placés sous la protection des juges, pour les protéger d’eux-mêmes ou des autres. Un document dans le secret des tutelles.

Dans « 7 à 8

🔵 les nouvelles sorcières : elles sont voyantes, mediums, elles sont jeunes et exercent désormais sur les réseaux sociaux. Quelle clientèle et quel risque face à ce nouveau business ?

🔵 Philadelphie, les trottoirs de la perdition. Un document choc sur l’enfer des toxicomanes en plein coeur de la ville.



Publicité





🔵 Quant au portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré à Franc Dubosc et les mots d’amours impossibles avec son père.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 7 novembre 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés