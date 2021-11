EXCLU Plus belle la vie : Abdel libre, Alison le quitte, Kalya refuse de se marier, Sacha s’en va (infos PBLV)

5 ( 4 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Abdel va finir par s’en sortir !

En effet, avec l’aide de Nisma, Abdel va réussir à sortir libre de tout cette histoire. Après rencontré Imène, Nisma rejoint Abdel et lui dit qu’elle veut l’aider à retrouver Amina. Ridouane lui a donné rendez-vous dans une planque, elle espère y rencontrer les autres filles, dont Amina. Abdel cède : elle peut l’aider, mais s’il y a le moindre souci elle l’appelle.



Abdel a donné rendez-vous à Karim et Boher pour tout leur révéler. Il leur donne des informations concernant le « transfert » des jeunes filles en Syrie. Nisma et Abdel ne savent pas où pourrait être Amina et l’état d’Imène se détériore de plus en plus.

Abdel et Nisma prennent tous les risques pour empêcher Amina de partir en Syrie. Boher et Karim se doutent bien qu’Abdel essaie d’empêcher le groupe de fille de partir, ils sont terriblement car ils ne savent pas où il se trouve. Nisma joue l’appât auprès de Muwaffaq, qui lui prend son argent et son téléphone portable avant de partir. Dans le bus, Nisma reconnait enfin Amina. Cette dernière se braque et lui demande dégager…

Le minibus roule jusqu’à la frontière Italienne, et Abdel appelle le commissariat et prévient Ariane. Nisma dit à Amina qu’elles sont un peu semblables. Elles ont souffert et c’est ça que Muwaffaq utilise. Peu à peu, et en invoquant des références à la religion, Nisma parvient à convaincre Amina de renoncer à son projet. Elles parviennent à s’échapper. La police arrive à temps, et Abdel échappe aux tirs de Mawaffaq. Amina est de retour auprès de sa mère. Elles se retrouvent avec une joie immense…

Muwaffaq va être déféré devant un juge. Abdel sort libre de son interrogatoire et l’enquête est close. Abdel retrouve Alison mais cette dernière le repousse. Elle ne peut plus avoir confiance en lui, elle s’est sentie abandonnée. Abdel tente de s’expliquer prétextant qu’il a fait tout ça pour les protéger. Mais Alison a rencontré un homme qui lui a permis de ne pas sombrer, et elle va partir le rejoindre. Amina et Imène, réconciliées, font leurs adieux à Nisma, Abdel et Barbara…

De son côté, sous pression, Kalya dit non à Franck le jour du mariage. Mais alors qu’elle va être renvoyée chez elle, Kalya sauve la vie de la fille de Barrault. La vidéo de son sauvetage devient virale, tout le monde parle de Kalya et le préfet intervient en sa faveur !

Quant à Sacha, il annonce à Luna qu’il déménage à Bordeaux avec Victoire…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 8 novembre sur France 3

Habité par la certitude qu’il peut retrouver Amina, Abdel finit par convaincre Imène de le laisser fouiller dans les affaires de sa fille. Il y trouve une photo d’Amina Ridouane, son entraineur de basket, qui aurait pu l’embrigader. Derrière la photo, Abdel découvre l’adresse d’une mosquée anciennement soupçonnée de délivrer des messages salafistes. Abdel veut suivre cette piste, mais a besoin de l’aide d’Imène…

Betty a séché les cours, donnant une raison supplémentaire à Vanessa de plaider un conseil de discipline et une exclusion rapide. Mais Rochat est encore hésitant. Betty est injoignable, alors Mouss décide de se rendre chez elle. Elle le rembarre. Il apprend par la voisine de Betty qu’elle était une enfant adorable, mais que les disputes de ses parents l’ont détruite…

Adriana se fait épiler chez Estelle quand Vidal entre pour l’inviter au resto. Les deux femmes se marrent, complices, de cette intrusion

