Un si grand soleil en avance : Ariane menace Ludo (résumé + vidéo épisode n°784 du 30 novembre 2021)

Un si grand soleil du 30 novembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Ludo est dans une impasse ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, Ariane veut qu’il quitte Noémie et elle n’hésite pas à le menacer de raconter toute la vérité à sa fille…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu'au 17 décembre 2021







Un si grand soleil résumé de l’épisode 784



Ariane appelle Ludo et exige qu’il quitte Noémie… Ludo lui assure qu’il ne savait pas qu’il s’agissait de sa fille quand il l’a rencontré, il l’aime et c’est pour elle qu’il a arrêté d’être escort. Mais Ariane ne veut rien entendre et menace Ludo de tout révéler à Noémie s’il ne la quitte pas !

De son côté, Camille se livre à des activités illégales et ses fréquentations inquiètes de plus en plus son père. Virgile entre dans une nouvelle phase de son existence. Eve en fera-t-elle partie ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 30 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

