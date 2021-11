Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 17 décembre 2021

4.9 ( 9 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 17 décembre 2021 – Accro à la série quotidienne « Un si grand soleil » et curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochaines semaines ? Alors c’est le moment, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que la relation entre Manu et sa fille, Camille, est plus tendue que jamais. Camille s’éloigne, Manu va trop loin et doit se faire pardonner…

Eliott va mal, tout comme Ludo qui doit trouver la force de continuer alors qu’il est à terre.



Lundi 13 décembre 2021, épisode 793 : La situation se tend de plus en plus entre Camille et Manu, tandis que le trio Yann, Akim et Elise continue de se rapprocher de la vérité… Eliott, quant à lui, semble au bord du précipice…

Mardi 14 décembre 2021, épisode 794 : Alice tente d’adoucir les choses pour Ludo, mais la tâche s’avère impossible. Tandis que la ténacité de Yann finit par porter ses fruits, Manu est-il en train de dépasser les limites avec sa fille ?

Mercredi 15 décembre 2021, épisode 795 : Malgré leurs désaccords, Janet fait appel à l’aide de Claire. Et tandis qu’une nouvelle ombre plane au-dessus de Yasmine, Ludo se débat pour retrouver la force de continuer…

Jeudi 16 décembre 2021, épisode 796 : Akim reçoit une nouvelle qui devrait changer sa vie. Mais un autre évènement vient lui gâcher sa journée. Renoncera-t-il pour autant ? De son côté, Camille a pris une grande décision, mais aura-t-elle le courage d’aller jusqu’au bout ?

Vendredi 17 décembre 2021, épisode 797 : Manu a beaucoup de choses à se faire pardonner vis-à-vis de Camille. Mais y parviendra-t-il alors que celle-ci semble s’éloigner de lui encore davantage ? Pendant ce temps, Yasmine est en proie à une pression maximale, tandis que Janet essaie de sauver un de ses patients contre son gré.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 29 novembre au 3 décembre 2021 en cliquant ICI

du 6 au 10 décembre 2021 en cliquant ICI

