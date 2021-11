Un si grand soleil en avance : Bertier se suicide ! (résumé + vidéo épisode n°776 du 18 novembre 2021)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 19 novembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un moment bien triste qui vous attend ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, un personnage va se suicider !







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2

Un si grand soleil résumé de l’épisode 776

Sous la pression d’Elisabeth, Bertier est à bout… Le soir, sur le parking de L Cosmétiques, Gary le découvre inconscient dans sa voiture. Quand Gary ouvre la portière, une boite de médicaments tombe : il s’est suicidé ! Gary appelle les secours mais il semble être déjà trop tard.



Et alors qu’Alix reste confiante malgré des menaces de plus en plus concrètes, Ludo se sent prêt à passer à l’étape suivante avec Noémie.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 18 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

