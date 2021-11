Demain nous appartient du 19 novembre : Raphaëlle droguée ? (résumé + vidéo épisode 1061 en avance)

5 ( 3 )

Demain nous appartient du 19 novembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1061 de DNA – Raphaëlle rentre chez elle déboussolée ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que Rebecca pense qu’elle a bu, Raphaëlle lui explique qu’elle s’est réveillée ce matin dans sa voiture et qu’elle ne se souvient de rien…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1061

Rebecca, Maud et Camille sont mortes d’inquiétudes pour Raphaëlle, elles n’ont pas eu de ses nouvelles depuis la veille au soir. Elle est déboussolée lorsqu’elle rentre chez elle. Elle n’a aucun souvenir de ce qu’elle a fait hier soir, le black-out total !…



Xavier partage ses récentes découvertes tandis que les filles de Raphaëlle font leur possible pour aider leur mère. Samuel jubile de voir que la relation entre Benjamin et Victoire tourne court. Noor parvient enfin à se débarrasser de Soraya.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1061 du 19 novembre 2021

