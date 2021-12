Demain nous appartient du 14 décembre : Georges va vivre avec Vanessa (résumé + vidéo épisode 1078 en avance)

3.5 ( 2 )

Demain nous appartient du 14 décembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1078 de DNA – Alors que Vanessa se fait passer pour une victime ce soir dans votre série « Demain nous appartient », Georges lui fait une annonce importante : il accepte de vivre avec elle ! Après seulement quelques semaines de relation, ils vont donc s’installer ensemble…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1078



Alors que Vanessa se trouve de plus en plus envahissante avec Georges, ce dernier accepte finalement sa proposition de vivre avec elle. Il est aveuglé par l’amour et ne peut plus rien lui refuser !

Personne ne comprend le geste de Lizzie. Malgré le soutien de ses enfants, Audrey culpabilise… Aurore reprend l’enquête qui piétine. Une alliance inattendue se forme entre Mona et Victoire. Alex et Chloé partagent un tendre moment familial en cherchant la nounou de Céleste.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 1078 du 14 décembre 2021

