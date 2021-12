Un si grand soleil en avance : Camille très remontée contre Manu (résumé + vidéo épisode n°794 du 14 décembre 2021)

5 ( 6 )

Un si grand soleil du 14 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Entre Camille et Manu, rien ne va plus ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, l’adolescente est particulièrement remontée contre son père et elle ne veut plus le voir !







Publicité





Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 31 décembre 2021







Publicité





Un si grand soleil résumé de l’épisode 794



Publicité





Camille et sa mère sont entrain de faire le sapin de Noël. La conversation tourne autour de Manu et de la relation de Camille avec Steve. Elle pense que Manu a arrêté son frère juste « pour passer ses nerfs ». Laetitia pense que sa fille se trompe et elle propose d’en discuter avec lui. Mais Camille est très remontée et lui annonce qu’elle ne veut même plus parler à Manu !

Alice tente d’adoucir les choses pour Ludo, mais la tâche s’avère impossible. Tandis que la ténacité de Yann finit par porter ses fruits, Manu est-il en train de dépasser les limites avec sa fille ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note