Demain nous appartient spoilers : Lizzie désespéré, Georges sous emprise, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 13 au 17 décembre)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 décembre 2021







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être pleine de rebondissements !







En effet, alors que Camille a été enlevée et qu’elle reste introuvable, Lizzie est désespérée et fait une tentative de suicide !

Georges est totalement sous l’emprise de Vanessa, qui l’éloigne peu à peu de ses proches. Mona décide de faire appel à Victoire mais ça s’annonce compliqué pour faire ouvrir les yeux à Georges…



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 13 au 17 décembre 2021

Lundi 13 décembre (épisode 1072) : Sébastien met la pression aux policiers pour faire avancer l’enquête. Maud s’en prend violemment à Lizzie. Aurore est dépassée par la surprise que lui fait Bénédicte. Elle prend une décision qui ne plaît pas à William. Anna suit les conseils de Flore pour reconquérir Karim.

Mardi 14 décembre (épisode 1073) : Personne ne comprend le geste de Lizzie. Malgré le soutien de ses enfants, Audrey culpabilise. Aurore reprend l’enquête qui piétine. Une alliance inattendue se forme entre Mona et Victoire. Alex et Chloé partagent un tendre moment familial en cherchant la nounou de Céleste.

Mercredi 15 décembre (épisode 1074) : Jack fait une annonce difficile à toute sa famille. Lizzie passe du temps en compagnie d’Anna. Sylvain est déprimé à l’idée de passer Noël seul. Christelle a une idée pour le consoler. La rencontre avec la potentielle baby-sitter de Céleste surprend les Delcourt.

Jeudi 16 décembre (épisode 1075) : La police continue son enquête. Lizzie et Jack prennent les choses en main pour tout arranger au lycée. Roxane et Sara font une découverte choquante sur Nordine. Mona, drama-queen, réagit très mal à la dernière annonce de Georges.

Vendredi 17 décembre (épisode 1076) : Devant l’insistance de Lizzie, Jack finit par se confier. La jeune fille est horrifiée par ses révélations. Georges s’improvise love-coach de Karim, qui est désespéré. Marianne et Renaud sont humiliés par les Moreno, qui savourent leur vengeance.

