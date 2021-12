Demain nous appartient du 7 décembre : 2 épisodes à la suite dès 18h30 (résumés + vidéo épisodes 1072 et 1073 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient du 7 décembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1072 de DNA – Changement de programmation ce soir en access prime time sur TF1. En effet, après la déprogrammation d’hier soir pour cause de conférence de presse de Jean Castex, TF1 programmera deux épisodes à la suite de « Demain nous appartient » à partir de 18h30. Et on peut vous dire que ça va chauffer pour Camille après qu’elle ait attaqué Lizzie sur son physique !







Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1072



Rebecca s’est dénoncée à la place de Raphaëlle pour l’accident de Xavier. Lui-même est dans la combine pour couvrir son ex-femme et ainsi protéger ses filles. Mais la capitaine Jacob ne croit pas à leur histoire et est bien décidée à élucider cette affaire.

De son côté, Lizzie doit faire face à une grosse déception. Au lycée, Camille craque complètement devant un public stupéfait. Sébastien use de son autorité pour menacer Martin. La sortie de l’hôpital de Xavier est plus compliquée que prévu. Anna n’est toujours pas prête à renoncer à Karim.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1073

La vidéo de la violente dispute entre Camille et Lizzie s’est retrouvée sur les réseaux sociaux. On l’entend insulter brutalement Lizzie sur son physique. Evidemment la vidéo fait réagir et Camille s’en prend plein la figure, tout le monde lui tourne le dos. Même chose pour sa famille, sa mère et sa sœur ne manquent pas de lui faire la leçon !

Les choses s’enveniment au lycée. Chloé essaie de calmer les choses. Camille se fait lâcher par ses soutiens. Nordine aide Sara et Roxane pour leur mariage. Les filles font une découverte surprenante sur leur jeune collègue. Les Moreno lient une nouvelle amitié inattendue.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 1073 du 7 décembre 2021

