Demain nous appartient spoilers : tensions au lycée, Anna déterminée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 6 au 10 décembre)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 6 au 10 décembre 2021 – Le week-end commence à peine et comme tous les samedis, si vous êtes fan de « Demain nous appartient » et que impatient d’en savoir plus, c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être très tendue au lycée Agnès Varda !







En effet, alors que Camille va s’en prendre au physique de Lizzie, tout le lycée va s’en mêler et prendre la défense de Lizzie. Camille est dans le viseur mais Dorian prend sa défense… Camille joue la provoc faace à Audrey, qui dérape et la gifle ! La guerre est déclarée entre les deux familles.

Et en fin de semaine, une vidéo de Camille publiée sur Instagram met encore un peu plus le feu aux poudres. Elle jure qu’elle n’a rien fait et la police enquête.



Xavier sort de l’hôpital tandis que George est déjà accro à Vanessa. Mais la cheffe du Spoon semble avoir une trop grande emprise sur lui…

Quant à Anna, elle refuse de tirer un trait sur Karim et tente une dernière chose.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 6 au 10 décembre 2021

Lundi 29 novembre (épisode 1067) : Lizzie doit faire face à une grosse déception. Au lycée, Camille craque complètement devant un public stupéfait. Sébastien use de son autorité pour menacer Martin. La sortie de l’hôpital de Xavier est plus compliquée que prévu. Anna n’est toujours pas prête à renoncer à Karim.

Mardi 30 novembre (épisode 1068) : Les choses s’enveniment au lycée. Chloé essaie de calmer les choses. Camille se fait lâcher par ses soutiens. Nordine aide Sara et Roxane pour leur mariage. Les filles font une découverte surprenante sur leur jeune collègue. Les Moreno lient une nouvelle amitié inattendue.

Mercredi 1er décembre (épisode 1069) : Audrey regrette son geste. Camille en rajoute une couche et la situation empire encore. Martin est de plus en plus méfiant par rapport à Nordine. Les habitudes écolos de Bénédicte ne plaisent pas à Aurore.

Jeudi 2 décembre (épisode 1070) : La police fait une découverte sur la vidéo de Camille. Jordan se retrouve en mauvaise posture. Vanessa étend son emprise sur Georges. Celui-ci est toujours aveuglé par ses sentiments. Prête à tout, Anna pose un ultimatum à Karim.

Vendredi 3 décembre (épisode 1071) : La famille de Camille est très inquiète pour la jeune fille. Lizzie craque : elle ne supporte plus la situation. Les Moreno doivent faire face à l’opportunisme de leurs anciennes connaissances. Accro à Vanessa, Georges reste sourd aux préoccupations de ses proches.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 6 au 10 décembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

