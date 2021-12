Un si grand soleil en avance : Ludo révèle la vérité à ses colocs (résumé + vidéo épisode n°788 du 7 décembre 2021)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 7 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Il est temps de se confier pour Ludo ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Ludo décide de dire la vérité à ses colocs, Maryline et Bilal.







Un si grand soleil résumé de l’épisode 788



Ludo a été arrêté par la police sous les yeux de ses colocs, qui n’ont rien compris. Plus tard et alors que Maryline et Bilal sont très inquiets, Ludo rentre et décide de leur dire la vérité. Et il peut compter sur leur soutien !

Pendant ce temps là, Camille s’essaie à de nouvelles activités sous le regard bienveillant de Steve.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 7 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

