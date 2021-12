Demain nous appartient spoiler : Camille piégée (VIDEO)

0 ( 0 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Les esprits s’échauffent au lycée cette semaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et les choses vont sérieusement s’envenimer à cause d’une vidéo publiée par Camille sur son compte Instagram et qui s’en prend à Lizzie…







Sauf que dans quelques jours, la police va découvrir que cette vidéo est bidon. Quelqu’un a voulu piéger Camille et détruire son image !







L’enquête confirme bien que la vidéo de Camille est en fait un deepfake. Quelqu’un d’assez expérimenté en informatique a voulu la piéger et détruire son image ! Au même moment, la police découvre que Jordan est à l’origine de l’accident de scooter. Les deux affaires sont-elles liées ?

