Ici tout commence spoiler : Eliott s’installe chez Célia (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Rien ne va plus entre Eliott, Greg et Jasmine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Eliott va prendre la décision de quitter la coloc !







Il trouve refuge chez Célia, ses grands-parents ayant gentiment accepter de l’accueillir. Mais Eliott est rongé par des cauchemars sur son passé…







Depuis quelques semaines, Eliott est très perturbé par le début de la période de Noël qui lui rappelle de mauvais souvenirs. De sordides cauchemars le hantent et l’éloignent de ses amis. Mais que lui est-il arrivé ?

Ici tout commence spoiler Eliott trouve refuge chez Célia

