Ici tout commence spoilers : Eliott dérape, le duel Teyssier / Zacharie, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 6 au 10 décembre)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 6 au 10 décembre 2021 – Alors que c’est le début du week-end, comme chaque samedi, il est temps pour les fans du feuilleton quotidien « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui les attend ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être mouvementée pour les élèves et notamment à cause d’Eliott !







En effet, Eliott n’a toujours pas résolu son problème avec Noël. Il cache un sombre secret et refuse de se confier… Il va totalement partir en vrilles et même se montrer violent avec Mehdi !

De son côté, Guillaume veut révéler sa relation avec Laetitia à Clotilde. Mais Laetitia a peur des conséquences et le dissuade de parler.



Le duel entre Teyssier et Zacharie a lieu tandis qu’Antoine met Souleymane au défi de leur cuisiner un dîner… Catastrophe en vue !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 6 au 10 décembre 2021

Lundi 6 décembre (épisode 286) : Contrairement à Eliott, Jasmine est enchantée par les préparatifs de Noël… Entre les deux, le torchon brûle. Louis se creuse les méninges pour reconquérir Charlène et lui prouver son amour. Laetitia promet à sa fille que sa nouvelle histoire n’aura pas d’impact sur ses études à l’institut, mais Kelly n’est pas dupe.

Mardi 7 décembre (épisode 287) : En cuisine, Eliott invente d’instinct un plat et Teyssier décide de l’utiliser pour un évènement très spécial… Guillaume veut révéler son secret à Clotilde, mais Laetitia le lui déconseille. Teyssier cherche à déstabiliser Zacharie lors d’un duel culinaire.

Mercredi 8 décembre (épisode 288) : Sur une idée de Rose, Jasmine rejoint la brigade et met les pieds dans le plat. Louis tente le tout pour le tout avec Charlène. A l’amphithéâtre, chacun a son pronostic sur l’issue du duel de pâtisserie entre Teyssier et Zacharie.

Jeudi 9 décembre (épisode 289) : En cuisine, Maxime subit la pression du chef Teyssier, pendant qu’Eliott s’isole, assailli par ses cauchemars les plus sombres. En cuisine, Zacharie et Teyssier reviennent sur leur duel. Antoine lance un défi à Souleymane.

Vendredi 10 décembre (épisode 290) : A l’institut, l’absence d’Eliott met en difficulté toute la brigade et même ses amis lui tournent le dos. Ludivine remet en question ses choix de carrière. Souleymane tombe sous le charme d’une élève.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 6 au 10 décembre 2021

