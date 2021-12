Ici tout commence spoiler : Célia et Stella, le bisou (VIDEO)

0 ( 0 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Un nouveau couple va-t-il se former la semaine prochaine à l’institut de votre série « Ici tout commence » ? Alors qu’elles se sont découvertes et rapprochées, dans quelques jours, Célia et Stella vont s’embrasser !







Publicité





En effet, Célia va reconnaitre être troublée et Stella va l’embrasser…







Publicité





Après une balade à vélo et un apéro dans les marais salants, Célia et Stella se rapprochent. Célia avoue avoir ressenti quelque chose de puissant lors de la séance photo. Mais c’est Stella qui fait le premier pas.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Célia amoureuse, Greg confronte Eliott, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 13 au 17 décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler Stella embrasse Célia

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 0 / 5. Nombre de notes : 0 Aucune note