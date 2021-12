4.9 ( 9 )

« Joséphine Ange Gardien » : un inédit avec Jean-Luc Reichmann, le 27 décembre 2021. Vous êtes fans de Joséphine ? Bonne nouvelle, un épisode inédit sera diffusé le lundi 27 décembre 2021. Et pour l’occasion, elle accueillera en guest, Jean-Luc Reichmann. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 pour l’épisode « Les patins de l’espoir ».







Publicité











Publicité





« Joséphine Ange Gardien » : un inédit avec Jean-Luc Reichmann, le 27 Décembre 2021

L’histoire : Joséphine atterrit sur la piste de glace d’une patinoire en tant que préparatrice sportive et se retrouve face à Gabriel, un entraîneur de patinage artistique au verbe haut, présentement en train de houspiller un de ses élèves, lorsqu’Evan, un adolescent de 17 ans, déboule dans la patinoire, poursuivi par deux policiers, pour vol à l’étalage. Si Gabriel semble aussi exigeant, c’est que sans podium cette année, il risque de perdre son poste. Joséphine comprend rapidement que sa mission consiste à aider Gabriel à trouver un candidat digne de ce nom pour la fameuse compétition régionale et détecte rapidement en Evan une véritable aptitude pour le patinage. Entre cet homme sans fils et cet adolescent en rupture et sans père, la relation est tout d’abord explosive…

Casting :



Publicité





Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Jean-Luc Reichmann (Gabriel), Roméo Mariani (Evan), Marie Fugain (Karina), Evelyne El Garby-Klaï (Sylvia), Aminthe Audiard (Lili), Nelson Monfort (Juge Arbitre 1), Philippe Candeloro (Juge Arbitre 2), Ahmed Ounally (Mouss), Anis Mansour (Kev), Adrien Tesson (Hugo), Paul Deby (Bastien), Sandrine Moaligou (La flic), Sandrine Guisier (Fanny), Caroline Delaunay (La juge), Caroline Delaunay (La juge), Thomas Grascoeur (Le policier civil)

Joséphine Ange Gardien atterrit sur la piste de glace d’une patinoire… le lundi 27 décembre 2021 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note