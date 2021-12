« Koh-Lanta, La Légende » du 14 décembre 2021 : ce soir , qui va gagner les poteaux ? Qui sera le gagnant ? (VIDEO)

4.4 ( 7 )

« Koh-Lanta : La Légende » du 14 décembre 2021 – Ce soir sur TF1, c’est l’ultime épisode de « Koh-Lanta : La Légende » avec la seconde et dernière partie de la grande finale. Après les éliminations de Jade et Phil lors de l’orientation la semaine dernière, Hugo, Claude et Laurent s’affrontent sur les poteaux !







Un ultime rendez-vous à ne pas manquer dès 21h05 sur TF1 ou en live streaming puis replay sur myTF1.







« Koh-Lanta : La Légende » du 14 décembre 2021 : au programme ce soir

C’est l’épilogue de la palpitante saison « Koh-Lanta, La légende » ! Pour cette finale, ils ne sont plus que 3 sur les 21 aventuriers au départ. Eux qui ont traversés les épreuves, les stratégies et les surprises de cette saison anniversaire !



Les 3 derniers naufragés – Hugo, Claude et Laurent – vont désormais affronter la mythique épreuve des poteaux. Il faudra être endurant, être patient mais aussi trouver l’équilibre !

Car il faut remporter cette épreuve pour être certain de pouvoir choisir son demi-finaliste et se présenter devant le Jury Final. Seul l’un d’entre eux sera sacré grand gagnant de cette édition, et remportera ainsi les 100 000 euros promis au vainqueur.

Alors, qui sera LA légende parmi les légendes ? Ne ratez pas la grande finale de ce « Koh-Lanta, La légende » !

VIDEO « Koh-Lanta : La Légende » bande-annonce finale du 14 décembre 2021

#KohLanta

🔥 C'est la grande finale de Koh-Lanta !

💪 Ugo, éliminé lors du tout premier conseil, il monte de nouveau sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta pour tenter de remporter une seconde fois la victoire !

➡️ La finale, c'est demain, dès 21h05 sur @TF1 pic.twitter.com/iEWl01f1F4 — Koh-Lanta La Légende (@KohLantaTF1) December 13, 2021

