Plus belle la vie : ce soir, le retour de Roland (résumé + vidéo épisode 4432 PBLV du 14 décembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4432 du mardi 14 décembre 2021 – Roland est à nouveau de retour au Mistral ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Il découvre que Sophie est partie et que Kilian et Lola vivent seuls…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4432

Sacha quitte le Mistral sous le regard ému de Luna. Cette dernière comprend que l’assurance risque de mettre du temps à l’indemniser et que la reconstruction de l’hôtel va être longue et compliquée. Luna est inquiète pour Mirta, qui est terriblement triste. Fanny propose de demander à Carmen de les héberger pour un temps afin de changer les idées à Mirta. Cette dernière trouve une confidente en Carmen, et les deux femmes sympathisent. Mirta reprend du poil de la bête…



Roland arrive au Mistral et découvre Kilian et Lola livrés à eux-mêmes dans un appartement dégoûtant. Il apprend que Sophie est partie refaire sa vie ailleurs. Kilian déprime parce que Betty ne veut pas de lui, et Lola confie à Roland qu’elle ne sait plus quoi faire pour sortir son frère du désespoir…

Francesco a remarqué qu’Estelle ne semble pas aimer sa sœur. Estelle dit avoir du mal à engager la discussion, mais promet de faire des efforts…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4432 du 14 décembre

