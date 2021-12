« Le code » du 15 décembre 2021 : ce soir les deux derniers épisodes sur France 2

4.2 ( 5 )

« Le code » du 15 décembre 2021. Ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV, suite et fin de la saison 1 de la série « Le code ». Pour mémoire, cette série en 6 épisodes suit le parcours d’Idriss Toma, avocat parisien, qui voit sa vie basculer lorsqu’il est victime d’une tentative de meurtre. Il en réchappe miraculeusement, mais un éclat de balle inopérable peut désormais lui être fatal à tout moment.







Publicité











Publicité





« Le code » : l’histoire

Idriss Toma, 46 ans, l’avocat parisien des riches et des puissants, voit sa vie basculer lorsqu’il est victime d’une tentative de meurtre. Il en réchappe miraculeusement, mais un éclat de balle inopérable peut désormais lui être fatal à tout moment.

Décidé à corriger ses erreurs personnelles et professionnelles, il revient à Lille, sa ville natale, et s’associe avec Nadia Ayad, une avocate engagée, et Jeanne Vanhoven, une ex-gloire du barreau. Ensemble, ils mettent leur audace et leur talent au service de ceux que la machine judiciaire menace d’écraser…

Les résumés des épisodes du 15 décembre 2021

Épisode 5 : Le moment de vérité



Publicité





Jeanne Vanhoven signe son grand retour aux assises : elle défend, avec Maxime, David Kerval, (Julien Baumgartner) romancier atteint de troubles obsessionnels compulsifs, accusé du meurtre de son épouse. Au même moment, Claire assiste Jacqueline Arsena, mère d’une jeune femme tuée par Xavier Durieux, un toxicomane qui vient de déposer une demande de libération anticipée. Idriss, lui, apprend que son état de santé s’est considérablement dégradé…

Épisode 6 : Pretium Doloris

Tandis qu’Idriss et Nadia se rendent à Paris pour le procès de Carl Roussel (Stéphane Blancafort), l’homme qui a tiré sur Idriss, Claire se retrouve dans l’œil du cyclone : Jacqueline Arsena a commis un meurtre et l’avait prévenue de ses intentions.

FINAL DE LA SAISON 1 DE VOTRE SÉRIE « LE CODE » CE SOIR DÈS 21H05 SUR FRANCE 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note