Plus belle la vie : ce soir, Luna renonce à la vente (résumé + vidéo épisode 4438 PBLV du 22 décembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4438 du mercredi 22 décembre 2021 – Après les révélations de Thomas la veille, ce soir Luna fait machine arrière dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle s’apprête à signer le compromis de vente du Céleste avec Barrault et Vitreuil, au dernier moment elle renonce à leur vendre l’hôtel !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4438

Après avoir fait l’amour avec Luna, Bastien répond à Hugo au téléphone, lui disant que Luna n’a pas encore pris sa décision. Bastien, en partant, l’embrasse comme si c’était la dernière fois. Le lendemain Luna s’apprête à signer à la mairie et fait face à la pression des commerçants du Mistral. Au moment de signer, Luna change d’avis car signer c’est renoncer à Bastien. Elle est dépassée par ses sentiments. Hugo, Elodie et Bastien sont quant à eux aux anges d’apprendre que c’est eux les futurs propriétaires…



François a pris les plein pouvoir auprès des ados qu’il enferme dans l’appart de Sophie. Blanche leur a même concocté un programme de rattrapage. François mène Kilian a la baguette en le menaçant d’appeler l’ASE s’il n’obéit pas. Lola quant à elle, trouve ça agréable d’avoir un frigo plein et un appart rangé…

Entre Estelle et Benjamin, la tension est palpable. Estelle craque et embrasse fougueusement Benjamin. Leur étreinte se prolonge jusqu’à la chambre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4438 du 22 décembre

