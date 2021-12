EXCLU Plus belle la vie : Luna en danger, Estelle tombe de haut (infos PBLV)

4.4 ( 41 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 31 décembre 2021 Le week-end s’achève et comme chaque dimanche soir, il est temps pour les accros au feuilleton quotidien « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Luna va se retrouver dans une situation compliquée.

En effet, elle est amoureuse de Benjamin, qui rachète le Céleste avec sa femme et ses enfants ! Ils entretiennent une relation et ça va arriver aux oreilles d’Akira, la fille de Benjamin. Cette dernière ne va pas hésiter à tenter d’empoissonner Luna pour s’en débarrasser !



Akira prévient ensuite sa mère. Elodie prend sur elle et demande à Akira si elle se rend compte de la gravité de son geste. La gamine voulait juste défendre sa mère. Elodie fait promettre à sa fille ne pas parler à Sunalee et Hugo de l’infidélité de Bastien. Elodie et Bastien avait un accord, ils pouvaient avoir des aventures extra conjugales à une condition que ça n’atteigne pas les enfants. Elodie demande donc à Bastien de rompre avec Luna mais ce dernier refuse : il est amoureux…

Elodie met en garde Luna, elle n’hésitera pas à lui faire du mal si elle s’approche encore une fois de sa famille. Luna se confie à Bastien et découvre jusqu’où il est capable d’aller par amour pour elle. Il lui promet qu’ils ne seront pas séparés.

Le lendemain, Elodie et Bastien partent en mer… Luna n’a pas de nouvelle et s’inquiète, tout comme Hugo.

Pendant ce temps là, Estelle tombe de haut. Elle découvre que Benjamin voit une troisième femme !! Francesco les surprend et prévient sa soeur, loin d’imaginer que Benjamin a aussi une liaison avec Estelle.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 13 décembre sur France 3

Bahya est coincée à l’intérieur du Céleste en flammes. Courageusement, Baptiste se précipite à l’intérieur et réussit à la sortir des flammes, inconsciente. Baptiste confie à Riva qu’il a ressenti un truc de dingue avec l’adrénaline. Riva avance l’idée à son fils de devenir pompier, qui allierait adrénaline et aider les autres. Baptiste trouve que c’est une super idée mais que c’est difficile d’y entrer. Il promet d’y réfléchir sérieusement. De son côté, Mirta est effondrée, cet hôtel c’est sa vie et elle a tout perdu…

Aurore s’est remise de l’opération et va pouvoir rapidement quitter l’hôpital. Léa retrouve ses parents et Aurore découvre ses grands-parents. Boher veut faire plaisir à Lucie en la laissant décorer la chambre d’Aurore à son goût avec des affaires qui lui appartenaient. Léa prévient Boher : elle n’aime pas les normes genrées en déco…

Francesco découvre le food truck dévasté. Mais Sylvia a un grand cœur et a vendu la bague pour l’aider…

