Plus belle la vie : ce soir, Luna signe la vente du Céleste (résumé + vidéo épisode 4441 PBLV du 27 décembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4441 du lundi 27 décembre 2021 – Luna signe la vente du Céleste à Bastien et Elodie ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Et surprise pour Mirta, Elodie leur demande de rester travailler avec eux !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4441

Pendant que Sunalee et Hugo présentent à Luna leur projet du nouveau Céleste, Akira et Pablo complotent à voix basse. Akira voudrait faire éclater la vérité au grand jour, mais Pablo l’en empêche pour protéger Hugo. Elodie, qui ignore tout de la relation de son mari avec Luna, demande à Luna et Mirta de faire partie intégrante de leur projet d’hôtel. Le contact entre Akira et Luna passe mal, et cette dernière n’arrive pas à amadouer la jeune fille…



Pour le bien de son couple, Francesco décide d’annoncer à sa sœur et Benjamin qu’ils doivent quitter l’appartement. Mais il fait machine arrière en voyant Sylvia déprimée. Cette dernière a senti un parfum de femme sur la chemise de Benjamin et en conclut qu’il la trompe…

François oblige Lola et Kilian à travailler avec lui au Mistral. Au départ Kilian manque totalement de motivation mais il la retrouve lorsqu’il voit Betty s’attabler…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4441 du 27 décembre

