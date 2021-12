Plus belle la vie en avance : Bastien et Elodie disparaissent (vidéo PBLV épisode n°4445)

4.8 ( 6 )

Les choses vont mal tourner en fin de semaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de vendredi prochain, Luna s’inquiète : Bastien et Elodie ont disparu en mer, ils n’ont donné aucune nouvelle !







Luna et Hugo préviennent Eric, qui prend leur déposition. Il les informe que les sauveteurs en mer vont lancer les recherches…







Luna s’inquiète que Elodie et Bastien ne soient toujours pas rentrés. Luna a besoin du soutien de Thomas mais n’obtient rien à part des mises en garde. Hugo aussi est inquiet d’autant plus que ses parents ne répondent pas à leur radio et c’est la première fois que ça arrive. Il décide avec Luna de prévenir la police. Sur le bateau, Elodie et Bastien s’engueulent depuis des heures et Bastien se montre violent à tel point que Elodie part se réfugier dans la cabine…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4445 du 31 décembre 2021



