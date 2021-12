5 ( 3 )

« Tous en cuisine » du 8 décembre 2021. L’émission de Cyril Lignac « Tous en cuisine » est en mode « Menus de fêtes » depuis lundi. Et ça continue ce soir dès 18h40 sur M6 et en replay sur 6PLAY. Et ce soir encore, deux recettes sont au programme.







Publicité











Publicité





« Tous en cuisine » du 8 décembre 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de ce soir

RAVIOLES DE LANGOUSTINES, CRÈME AU BASILIC Les ingrédients pour 4 personnes : Les ravioles :

24 feuilles de pâte à ravioles chinoises carrées (3 ravioles par personne)

24 petites langoustines décortiquées et taillées en tartare

2 jaunes d’œufs

Huile d’olive

1 cuil. à café de sauce pimentée

Sel fin et fleur de sel

1 citron vert

La crème :

Les pinces de langoustines

1 oignon épluché et ciselé

1 carotte épluchée et coupée en cubes

10 cl de vin blanc

10 cl de cognac

15g de beurre demi-sel

1 litre crème liquide entière

Quelques feuilles de basilic

1 cuil. à soupe de concentré de tomates

Huile d’Olive de nos Terroirs

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche à découper

1 emporte-pièce de 5,5 cm de diamètre + 1 emporte-pièce de 4 cm de diamètre

1 pinceau + 1 petit bol + 1 microplane

1 sauteuse + 1 spatule + 1 mixeur à main + 1 rouleau à pâtisserie

1 casserole d’eau bouillante salée + 1 écumoire

DESSERT : PAIN D’ÉPICES, FRUITS CONFITS Les ingrédients pour 4 personnes : 200 g d’eau

90 g de sucre

200 g de miel

10 g de zestes de citron jaune non traité

10 g de zestes d’orange non traitée

La pulpe d’une gousse de vanille

3 g d’épices à pain d’épices

200 g de farine

1 cuil. à café de levure chimique

10g de bicarbonate de soude

1 pincée de sel fin

140 g de beurre

10 g de beurre (pour beurrer le moule)

25 g de miel (pour la finition)

25 g d’oranges confites

25 g de cédrats confits

Quelques pruneaux d’Agen IGP séchés et dénoyautés Les ustensiles : 1 casserole + 1 fouet + 1 passette

1 saladier + 1 fouet

1 petit bol + 1 maryse

1 moule à cake rond de 12,5 cm de diamètre sur 5,5 cm de haut pour le chef

On fait quoi de tout ça ?

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.



Publicité





Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6. Et si vous avez loupé une émission et/ou une recette, n’oubliez pas que toutes les recettes peuvent être vues ou revus en replay sur 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note