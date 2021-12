Un si grand soleil en avance : Gary veut remplacer Ludo (résumé + vidéo épisode n°791 du 10 décembre 2021)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 10 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Ludo a dit la vérité à ses colocs dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », ce qu’il a fait va donner des idées à Gary ! Le père d’Inès veut le remplacer en tant qu’escort…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 791



Gary vient parler à Ludo à la coloc. Il l’assure de son soutien avant de l’interroger sur son job d’escort. Gary est intéressé par l’argent et malgré la mise en garde de Ludo, Gary aimerait le remplacer ! Sauf que Maryline surprend leur conversation…

Tandis qu’Akim commence à faire ses preuves au sein de la police, un terrible doute s’abat sur Yasmine. Parallèlement, à l’hôpital, un patient crée la polémique au sein du personnel…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 10 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

