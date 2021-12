« La Tanière : le zoo-refuge de l’espoir » : ce samedi 11 décembre 2021 sur C8

5 ( 3 )

« La Tanière : le zoo-refuge de l’espoir », c’est ce samedi soir, 11 décembre 2021, sur C8 et/ou sur Mycanal.Fr à partir de 21h05. Un documentaire inédit qui va nous plonger au cœur du premier zoo-refuge d’Europe.







« La Tanière : le zoo-refuge de l’espoir »

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-refuge d’Europe.

En Eure-et-Loir, près de Chartres, un parc de 20 hectares d’un genre inédit a vu le jour. Fauves, ours, éléphants, primates… rescapés de cirques, laboratoires ou de saisies judiciaires, ils commencent une nouvelle vie dans cet incroyable sanctuaire.

À l’origine de cette arche de Noé moderne, Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. Nous avons suivi à nouveau leur équipe qui sauve ces animaux en danger venus de tous horizons. Une vraie course contre la montre ! Les enjeux étant la protection et la sauvegarde de ces pensionnaires pas comme les autres.



“J'ai la chance de pouvoir me lever le matin en me disant que j'aime ce que je fais.” Découvrez le témoignage de Mélissa, jeune vétérinaire de #LaTanière, le Zoo-Refuge de l’espoir, à 21h05 sur C8 ☀️ pic.twitter.com/AnVj9snv7c — C8 (@C8TV) November 25, 2021

