« Sept à huit » déprogrammé ce 19 décembre 2021 : suivez la finale du mondial féminin de handball « France/Norvège » en direct et streaming !

« Sept à huit » déprogrammé ce 19 décembre 2021. En lieu et place de votre magazine d’information, vous suivrez la finale du mondial féminin de handball entre la France et la Norvège. On vous explique tout…







« Sept à huit » déprogrammé ce 19 décembre 2021

En ce dimanche soir, vous n’aurez donc pas droit au magazine « Sept à huit » d’Harry Roselmack. Que les fans se rassurent, il sera de retour dimanche prochain à partir de 17h20.

En lieu et place de votre magazine, la finale du mondial féminin de handball qui opposera la France à la Norvège.

Pour suivre la rencontre en direct, live et streaming rendez-vous dès 17h20 sur TF1 ou MYTF1.FR fonction direct. Les commentaires seront assurés par Grégoire MARGOTTON et Nodjialem MYARO, ancienne capitaine de l’équipe de France championne du monde en 2003 et actuelle présidente de la Ligue nationale féminine de handball.



#EVENEMENT @TF1 Bravo aux Bleues pour leur victoire et rendez vous dimanche 19 décembre à partir de 17h20 pour la finale 🔥 FRANCE 🇫🇷 – NORVÈGE 🇳🇴 🎙 Commentée par @Nodji_Myaro Er @gregmargotton #Spain2021 #BleuetFier pic.twitter.com/TJysK9E0nC — TF1 Pro (@TF1Pro) December 18, 2021

Juste après…

Dès 19h10, et en cas de victoire, TF1 diffusera la remise de la coupe en direct.

