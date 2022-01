« Anna » de Luc Besson : histoire et interprètes du film de TF1 ce soir (dimanche 16 janvier 2022)

5 ( 4 )

« Anna » : histoire et interprètes du film de TF1 ce soir, dimanche 16 janvier 2022. Première diffusion en clair ce soir sur TF1 du film de Luc Besson. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 via sa fonction direct.







« Anna » de Luc Besson : histoire et interprètes du film de TF1 ce soir

Histoire :

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Derrière la beauté stupéfiante d’Anna Poliatova, se cachent une force et un secret hors du commun. Du haut de ses 24 ans, celle qui vendait paisiblement des matriochka, célèbrent poupées russes sur le marché de Moscou, est recrutée pour devenir mannequin à Paris. Mais en réalité, Anna n’est autre que l’un des assassins les plus redoutés au monde, partant à Paris pour atteindre sa cible et accomplir sa mission.



Interprètes et personnages

Helen Mirren (Olga), Luc Evans (Alex Tchenkov), Cillian Murphy (Lenny Miller), Sasha Luss (Anna)

La bande-annonce

Ce soir sur TF1 découvrez « Anna » dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.

