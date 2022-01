Ici tout commence du 31 janvier : Guillaume quitte Laetitia (résumé + vidéo épisode 325)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 31 janvier, résumé et vidéo de l’épisode 325 – Guillaume et Laetitia, c’est déjà fini ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! En effet, Guillaume a réfléchi et il a pris sa décision : il quitte Laetitia pour se remettre avec Clotilde et élever leur bébé ensemble !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 325



Guillaume attend Laetitia pour lui annoncer sa décision. Il a fait son choix, celui d’élever le bébé aux côtés de Clotilde. Il explique à Laetitia qu’il ne veut pas qu’il grandisse avec des parents séparés. Entre eux, c’est donc déjà fini ! Laetitia est effondrée.

Pendant ce temps là, Kelly fait une importante découverte tandis qu’après sa confrontation avec Théo, Célia décide de se venger. Aidé par Antoine, Souleymane découvre les causes de son malaise.

Ici tout commence – extrait vidéo du 31 janvier

