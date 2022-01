Audiences TV prime 2 janvier 2022 : « Les Tontons flingueurs » en tête devant « Meurtres en eaux troubles »

5 ( 4 )

Audiences TV prime 2 janvier 2022. Qui l’eut crû ? Hier soir c’est le film culte « Les Tontons flingueurs » qui est arrivé en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 3.50 millions de nostalgiques pour 16.4% de part de marché sur l’ensemble du public.







Audiences TV prime 2 janvier 2022 : autres chaînes

Sur France 3, le retour de la série « Meurtres en eaux troubles » a été salué par 3.40 millions de fans soit 15.6 % de ceux qui avaient choisi de passer leur premier dimanche de l’année devant leur petit écran.

On retrouve ensuite TF1 et une rediffusion du film « Kong : Skull Island » vu ou revu par 2.95 millions d’amateurs du genre, soit 14.3 % des téléspectateurs. Place de leader sur les cibles jeunes et commerciales avec par exemple 20% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 23% sur les 25-49 ans.



#Audiences @TF1 📌 #KongSkullIsland leader sur cibles hier soir avec :

✅ 23% de pda 25-49a

✅ 20% de pda FRDA-50a

et 3M de tvsp Dimanche prochain @TF1 #Kingsman Le Cercle d'Or pic.twitter.com/BsaQbdxsaG — TF1 Pro (@TF1Pro) January 3, 2022

Quant au magazine de M6 « Capital », le premier thème de cette année 2022, à savoir “Circuits courts, distributeurs, camions magasins : la nouvelle bataille du commerce”, a suscité l’intérêt de 2.09 millions de Français (pda 10.3 %).

Arte complète le top 5 avec une énième rediffusion du film « La panthère rose ». Il a ravivé les souvenirs de 954.000 cinéphiles (4.5% de pda).

