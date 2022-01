« Le tour du monde en 80 jours » du 3 janvier 2022 : les deux derniers épisodes ce soir sur France 2

5 ( 2 )

« Le tour du monde en 80 jours » du 3 janvier 2022. Suite et fin de la série évènement de France 2 « Le tour du monde en 80 jours ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en streaming et replay sur France.TV et ce durant 7 jours pour découvrir les épisodes 7 et 8.







Publicité











Publicité





« Le tour du monde en 80 jours » : rappel de l’histoire

Londres, 1872. Le jour où il reçoit une carte postale d’un amour perdu lui reprochant d’être un lâche, Phileas Fogg (David Tennant) perd pied. Cette accusation le bouleverse à tel point qu’il accepte de relever un pari fou : faire le tour du monde en quatre-vingts jours.

« Le tour du monde en 80 jours » du 3 janvier 2022 : les deux derniers épisodes ce soir

Épisode 7 : Fogg, Fix et Passepartout traversent les Rocheuses en diligence. Ils ont pour compagnon de voyage un marshal et son prisonnier. Une rencontre qui les conduit à prendre une décision difficile : faut-il prendre le temps de rendre justice au risque de perdre leur pari ?



Publicité





Épisode 8 : Fogg, Fix et Passepartout arrivent enfin à New York. Toute la ville ne parle que d’eux, mais Fogg ne s’intéresse qu’à une seule personne : son amour perdu. Prêt à tout pour retrouver cette mystérieuse femme, il met en péril la réussite de son pari. Pendant ce temps, Fix et Passepartout se préparent au retour à Londres… et à tout ce que cela implique pour eux deux.

Le voyage s’achève ce soir à partir de 21h05 sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note