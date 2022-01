Audiences TV prime 3 janvier 2022 : retour réussi pour « Sam » sur TF1 large leader

5 ( 6 )

Audiences TV prime 3 janvier 2022 : retour réussi pour « Sam » sur TF1 hier soir. La série faisait son grand retour pour une nouvelle saison inédite et elle a pu compter sur son lot de fidèles. Hier soir 4.05 millions de téléspectateurs, 20.2% de pda sur l’ensemble du public et une large place de leader sur le public jeune et féminin avec jusqu’à 27% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Bref, et pour faire court, c’est un retour réussi !







#Audiences @TF1

Beau lancement pour la saison 6 de #SAM

Très Largement Leader avec 4.3 M de tvsp.

Et de belles PdA sur cibles (sur les 2 Ep.):

27% sur les FRDA-50 ans

24% sur les 15-24 ans

21% sur les 15-34 ans

La suite c'est lundi prochain à 21h10 sur @TF1 & en replay sur @MyTf1 pic.twitter.com/EFPv7yVvtD — TF1 Pro (@TF1Pro) January 4, 2022

Audiences TV prime 3 janvier 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et une nouvelle diffusion du film « Kingsman : Services secrets » vu ou revu par 2.69 millions d’amateurs du genre soit 14.1% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran. Notez une belle performance auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 21.6% de pda sur cette cible.



France 2 complète le podium avec le final de sa mini-série « Le tour du monde en 80 jours ». Les deux derniers épisodes ont permis à 2.06 millions de Français d’achever leur voyage (pda 9.9%).

Petite soirée pour France 3 qui diffusait le match de la coupe de France opposant Vannes au PSG. La large victoire du PSG par 4 buts à 0 a fait vibrer, ou pas, 1.75 million de footeux soit 8.7% des téléspectateurs.

France 5 complète le top 5 avec un film d’actualité « La bonne année » ! Et ce sont 1.37 million de personnes qui ont répondu à l’appel (6.8% de pda).

