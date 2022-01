« Sam » : ce soir sur TF1 les deux premiers épisodes de la saison 6 (lundi 3 janvier 2022)

5 ( 2 )

« Sam » : ce soir sur TF1 les deux premiers épisodes de la saison 6. En ce lundi 3 janvier 2022, lancement de la saison 6 de votre série Sam . Une saison de tous les changements puisque notre héroïne sera amenée à enseigner en milieu rural, aux côtés de Xavier et Aurélie mais aussi de nouveaux personnages hauts en couleurs.







« Sam » saison 6 : à propos

Huit mois après son « mariage raté » et sa démission de l’Education Nationale, Sam repart de zéro… Exit Franconville, notre ex-prof rebelle nous entraîne avec elle dans un petit village rural, Saint-Paul-Le-Truchon. Propulsée dans une école hors contrat, elle doit faire face à une direction engluée dans ses principes d’un autre temps. Jusqu’où osera-t-elle aller pour s’imposer ? Là où d’habitude Sam était le pilier, la reine au cœur de sa cour… Dans ce nouveau lieu, elle est l’invitée, l’outsider… Et elle ne va plus rien maîtriser, d’autant qu’elle ne peut pas compter sur le soutien de Xavier, qui doit faire face à un choc majeur qui explose radicalement sa vie.

« Sam » : ce soir, les deux premiers épisodes

« Sarah-Amélieé » : Huit mois après sa démission, Sam n’a plus de boulot, plus de fric, plus de mec. Xavier, exaspéré par sa mollesse, la traîne de force à l’anniversaire d’Aurélie, installée depuis six mois à Saint-Paul Le Truchon, un bled complètement paumé. Un véritable cauchemar pour Sam qui déteste la campagne. A peine arrivée, elle n’a qu’une envie : repartir ! Mais le traquenard organisé par Xavier et Aurélie risque de bouleverser ses plans…

« Jocelyn » : Sam a accepté le poste de prof de français qu’Anne-Marie, la directrice de l’école du village, lui a proposé. Lorsqu’elle débarque pour son premier jour, elle déchante très vite. Ici rien n’a bougé depuis les années 40 ! Mais elle n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Xavier, qu’elle croyait rentré à Franconville, a été retrouvé à l’hôpital après un grave accident de voiture.



Changement d’air pour « Sam » : ce soir sur TF1.

