« Envoyé spécial » du 20 janvier 2022 : sommaire et reportages de ce soir

5 ( 4 )

« Envoyé Spécial » du jeudi 20 janvier 2022. Votre magazine « Envoyé Spécial » vous attend ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV. Et comme chaque semaine il nous sera présenté par Elise Lucet à partir de 21h10. Et nous vous proposons d’en découvrir comme toujours le sommaire.







Publicité











Publicité





Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du jeudi 20 janvier 2022: sommaire et reportages de ce soir

✔️ Paris sportifs : la machine à perdre ?

Un reportage d’Adrian Jaouen, Clément Voyer et Xavier Puypéroux.

Avec plus de 5 milliards d’euros misés en 2020, les paris sportifs sont une manne qui ne cesse d’augmenter. Alors que deux tiers des joueurs ont entre 18 et 34 ans, les sites de paris en ligne sont à la manœuvre pour en attirer toujours plus. Mais à qui profite vraiment cette course à la chance ? Les paris sportifs sont-ils équitables ? « Envoyé spécial » a cherché à savoir s’ils n’étaient pas, en fait, une machine à perdre…



Publicité





✔️ Entreprises : la revanche des salariés

Un reportage de Stéphanie Rathscheck, Charles Maumy, Guillaume Birot, Jacques-Olivier Benesse, Frédéric Nony, Marielle Krouk, Olivier Broutin pour Capa Presse.

Des chauffeurs routiers dans des camions première classe, des coiffeurs qui peuvent se reposer le samedi, une salle de bowling au bureau et des augmentations de salaires pour tout le monde… Face à la pénurie de main-d’œuvre, de plus en plus d’entreprises sont contraintes de céder aux demandes de leurs salariés pour ne pas les perdre. « Envoyé spécial » vous emmène dans ces entreprises où les salariés prennent leur revanche.

✔️ USA : la révolte des salariés

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Gionna Messina et Benoît Sauvage.

Avec la pandémie de Covid-19, les travailleurs américains n’en peuvent plus. Entre grèves et démissions en masse, ils demandent des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Des milliers de salariés mènent un combat inédit en Amérique. De Starbucks où ils ont obtenu la création d’un syndicat à Kellogg’s où deux mois et demi de grève ont fait plier les patrons, « Envoyé spécial » vous raconte la révolte des travailleurs américains.

✔️ Thaïlande, le paradis retrouvé

Un reportage d’Hakim Abdelkhalek, Yvan Martinet, Romain Boutilly, John Monputet.

L’épidémie de coronavirus a privé la Thaïlande de visiteurs, à l’image de l’île de Phuket, qui a perdu 90% de ses 14 millions de touristes annuels. Toute proche, La plage paradisiaque de Maya Bay, rendue célèbre par Leonardo DiCaprio dans le film La Plage, avait été victime de sa beauté : 5 000 visiteurs quotidiens l’avaient défigurée, piétinant les coraux. Aujourd’hui, la faune et la flore revivent, et les paysages ont retrouvé leur splendeur. Les autorités en ont profité pour accélérer le virage vers un tourisme écoresponsable et se tourner vers un développement plus raisonné.

N’oubliez pas que vous pouvez commenter l’émission sur la page Facebook officielle de l’émission ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

Jeudi soir dans #EnvoyeSpecial : 💼 Entreprises : la revanche des salariés

🔴 Salaires : l’Amérique voit rouge

⚽ Paris sportifs : la machine à perdre ? 📺 À 21h10 sur @France2tv ! pic.twitter.com/CrnRkSfmku — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) January 17, 2022

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h05 sur France 2 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note