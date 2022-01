« Why Women Kill » du 20 janvier 2022 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 2

5 ( 4 )

« Why Women Kill » du 20 janvier 2022. Ce soir à la télé, M6 vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 2 de sa série à succès « Why Women Kill ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.Pour cette troisième soirée, découvrez les épisodes n°5 et n°6.







« Why Women Kill » du 20 janvier 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 5 : On ne nait pas tueur, on le devient

Rita entame une entreprise de destruction envers la famille Fillcot quand elle apprend que la maitresse de Scooter n’est autre que la fille d’Alma. Tenté de reprendre son « passe-temps », Bertram rend visite au Père Tim, qui le connaît depuis l’enfance.

Épisode 6 : Une nuit d’orage

À son tour, Alma cherche à se venger de Rita en demandant à Bertram d’atténuer les souffrances de Carlo Castillo. Rita, elle, pousse son amant Scooter à séduire Catherine Castillo pour la faire chanter avec des photos compromettantes…

Déprogrammation de « This is Us », « Why Women Kill » lui vole au secours

Le saviez-vous ? La série « This is Us » a été déprogrammée par M6. C’est pourtant elle qui prenait chaque jeudi soir le relais de « Why Women Kill » en seconde partie de soirée. Mais face à des audiences décevantes, la chaîne a fait un choix radical : déprogrammer purement et simplement « This is Us ».



Du coup, et après les deux inédits « Why Women Kill », vous retrouvez encore « Why Women Kill ». Dès 22h55 4 épisodes de la saison 1 vous seront ainsi proposés !

