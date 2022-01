Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 4 février 2022

4.8 ( 6 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 4 février 2022 – C’est la fin du week-end et comme toujours les dimanches soirs, il est temps pour les accros au feuilleton quotidien « Un si grand soleil » de découvrir ce qui va se passer prochainement. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 31 janvier au vendredi 4 février 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Mo joue un double jeu et qu’Enric se pose des questions… De son côté, Virgile veut avancer et tourner la page.

Quant à Claire et Florent, ils cherchent une maison !



Lundi 31 janvier 2022, épisode 831 : Alors que Yann progresse dans son enquête et que Maryline se mêle de ce qui ne la regarde pas, Janet subit une pression pénible.

Mardi 1er février 2022, épisode 832 : Alors que David fait une inquiétante découverte, Claire et Florent sont impatient de commencer les visites pour leur nouvelle maison. De son côté, Mo continue à jouer double jeu, mais pour combien de temps ?

Mercredi 2 février 2022, épisode 833 : Tandis qu’Akim ne décolère pas, Gary ne se prive pas de donner son avis. Alix, elle, a plus d’un tour dans son sac et veut entraîner Ludo dans un nouveau projet. Quant à Virgile, se laissera-t-il amadouer ?

Jeudi 3 février 2022, épisode 834 : Tandis que Mo se fait tirer les vers du nez, Virgile semble prêt à tourner la page pour de bon. Quant à Lucille, elle a une nouvelle idée pour glaner des informations.

Vendredi 4 février 2022, épisode 835 : Tandis qu’Enric s’inquiète des réactions de Mo, Jennifer est confrontée à la dure réalité de son métier. Pendant ce temps, l’étau se resserre sur notre trio de fêtards…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 17 au 21 janvier 2022 en cliquant ICI

du 24 au 28 janvier 2022 en cliquant ICI

