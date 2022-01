Ici tout commence spoilers : le départ de Maxime, Clotilde souffre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 24 au 28 janvier)

4.3 ( 6 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 24 au 28 janvier janvier 2022







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le départ d’un élève emblématique de l’institut.







En effet, alors qu’il reçoit une proposition de Teyssier, qui veut en faire son champion, Maxime doit donc choisir entre la proposition du chef Sarran et celle de Teyssier. Maxime décide finalement de partir à San Francisco. Teyssier le prend mal et Maxime quitte l’institut définitivement.

De leur côté, Hortense et Mehdi ont atteint le point de non retour. Ils se séparent !



Et en plein cours, Clotilde surprend Greg et Lionel qui regardent une vidéo volée de… Guillaume et Laetitia en pleine action !

Un nouveau rebondissement se prépare puisque Greg et Lionel retrouvent un test de grossesse positif. Quelle élève est enceinte ?

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 24 au 28 janvier 2022

Lundi 24 janvier (épisode 320) : Alors que Claire tente de se réconcilier avec son fils, Maxime fait face à un dilemme. Dans les vestiaires, Greg et Lionel font une surprenante découverte. Appelée en renfort, Lina, la mère de Mehdi, fait son retour à l’Institut.

Mardi 25 janvier (épisode 321) : Rebondissements à l’institut : Clotilde découvre la vidéo de Lionel et Greg. La confrontation avec Guillaume a sonné. Pour Maxime, il est temps d’annoncer sa décision à son mentor. Les discordes entre Mehdi et Hortense mettent à mal leur relation.

Mercredi 26 janvier (épisode 322) : Ivres d’amour, Guillaume et Laetitia ne se doutent pas qu’une révélation va venir bouleverser leur idylle naissante. Maxime a fait son choix mais ne trouve personne pour fêter la nouvelle. Prête à tout pour venger Tom, Ambre prépare un plan pour retrouver son agresseur.

Jeudi 27 janvier (épisode 323) : Laetitia est persuadée que Clotilde se cache derrière le revirement de Guillaume. Le combat d’Ambre réveille la jalousie de Solal. Hortense prend une terrible décision, mais Mehdi n’a pas dit son dernier mot. C’est un nouveau départ pour Maxime.

Vendredi 28 janvier (épisode 324) : A l’institut, les rebondissements dans la vie amoureuse de Guillaume sont sur toutes les lèvres. De retour de stage, Célia prend des initiatives qui bouleversent le service. Antoine se réjouit de voir son fils s’investir, mais Souleymane a un comportement de plus en plus inquiétant.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 24 au 28 janvier 2022

