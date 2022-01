« Les 12 coups de midi » : qui est sur l’étoile mystérieuse ? Un indice (vidéo)

5 ( 4 )

« Les 12 coups de midi » du 25 janvier 2022, qui se cache sur l’étoile mystérieuse de janvier ? – Après avoir franchi le cap des 100.000 euros dans sa cagnotte, Laurent a réalisé une 13ème victoire hier dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Aux côtés de Jean-Luc Reichmann, le prof de philo a réalisé un Coup de Maître à 1000 euros mardi et totalise ainsi 103.461 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle.







La nouvelle étoile mystérieuse a déjà une valeur 19.105 euros et un premier indice est désormais totalement dévoilé : une feuille de vigne.







On aperçoit toujours ce qui ressemble aux oreilles d’une girafe et un plan de travail avec certainement un pot à crayons et un pot de fleurs.

Laurent a proposé mardi le nom de l’animatrice Valérie Damidot. Mais ce n’est pas elle sur cette étoile !



L’étoile mystérieuse, récap des noms déjà proposés

Gérard Depardieu, Philippe Etchebest, Cyril Lignac, Estelle Lefebure, Kad Merad, Yannick Noah, Valérie Damidot

Les 12 coups de midi vidéo replay du mardi 25 janvier 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’hier, voici la vidéo du replay.

