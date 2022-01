Ici tout commence du 5 janvier : Enzo va-t-il accepter le deal de Teyssier ? (résumé + vidéo épisode 308)

4.9 ( 9 )

Ici tout commence du 5 janvier, résumé et vidéo de l’épisode 308 – Teyssier est persuadé d’être sur le point de se débarrasser de Louis dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Mais il n’a toujours pas dit son dernier mot et il essaie de convaincre Enzo de ne pas accepter le deal du directeur de l’institut…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 308



Très perturbée par ses problèmes de couple, Clotilde enchaîne les erreurs en cuisine. A quelques jours de la première épreuve du concours, Teyssier fait une proposition à Enzo : une place dans un restaurant étoilé à New York ! Enzo va-t-il accepter ?

Teyssier pense avoir coincé Enzo, mais Louis a plus d’un tour dans son sac et propose un ultimatum qui pourrait mettre à mal l’avenir de l’institut. Aux marais salants, Noémie doute des explications fournies par Gaëtan et tente un coup de bluff. En cuisine, Hortense s’en prend à Zacharie, convaincue que le chef cherche à briser son couple.

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 5 janvier

