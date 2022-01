Audiences TV prime 4 janvier 2022 : « Le Voyageur » large leader devant « S.W.A.T. »

5 ( 7 )

Audiences TV prime 4 janvier 2022. Hier soir le « Le Voyageur » était de retour pour un nouvel épisode inédit baptisé « La vallée de la peur ». Et il s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 4.90 millions de fidèles soit 22% des téléspectateurs.







Audiences TV prime 4 janvier 2022 : autres chaînes

TF1 est en seconde position avec le retour des inédits de votre série « S.W.A.T. ». 3.40 millions de téléspectateurs et 14.6% de part de marché pour le premier épisode; 2.91 millions de téléspectateurs et 14.1% de pda pour le second.

France 2 complète le podium avec la première diffusion en clair du film « Le jeu ». Et il amusé, ou pas, 2,96 millions de Français pour 13.2% de part d’audience moyenne.

Sur M6 « Lego Masters » est en baisse avec seulement 1.98 million de fans des petites briques soit 9.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant leur petit écran. Notez de très belles performances auprès du public jeune et féminin avec par exemple jusqu’à 39% de pda auprès des 4-14 ans.



#audiences #LegoMasters avec @eric_antoine 🥇@M6 se classe leader auprès des -50, des FRDA avec enfants et des 4-14 ans 🤩21% auprès des -50

🤩20% auprès des FRDA

🤩39% auprès des 4-14 ans

🤩22% auprès des FRDA avec enfants

🤩2M° tlsp (pic à 2,3M°) pic.twitter.com/jbKqg0KYQl — M6Pro (@M6pro) January 5, 2022

Arte complète le top 5 avec sa collection documentaire « Les coulisses de l’histoire » dont les deux volets ont passionné 876.000 personnes (3.8% de pda).

