Ici tout commence spoiler : Louis bientôt viré ? (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Louis a remporté le concours en trichant grâce à une recette d’Auguste Armand dans votre série « Ici tout commence », un nouveau rebondissement vous attend la semaine prochaine !







En effet, dans quelques jours, alors que Louis a viré la cheffe Listrac et Théo, il se met tout l’institut à dos. Et le chef Sarran convoque tout le monde au sujet du concours. Va-t-il invalidé les résultats et provoquer la chute de Louis ?







Coup de théâtre à l’Institut ! Alors que Louis s’est imposé brutalement comme directeur de l’école, le chef Sarran convoque l’administration de toute urgence au sujet du concours… Va-t-on assister à un retournement de situation inédit ?

Ici tout commence spoiler rebondissement dans l’affaire Louis

