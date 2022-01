5 ( 6 )

« Les Grosses Têtes » du 22 janvier 2022. Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous convient ce soir à une émission inédite pour bien débuter l’année 2002. Cette année commençant dans une certaine morosité, cette dose d’humour et de bonne humeur devrait donc nous faire du bien. Rendez-vous dès 21h10 sur France 2.







« Les Grosses Têtes » du 22 janvier 2022 : invités et participants de ce samedi soir

Pour démarrer l’année en beauté, deux équipes de flèches d’or s’affrontent pour rire autour de questions de culture générale, d’invités surprises, de happenings, et du célèbre invité mystère…

Au programme : Michèle Bernier, Caroline Diament, Esteban, Jeanfi Janssens, Paul El Kharrat, Bernard Mabille, Valérie Mairesse, Yoann Riou, Sébastien Thoen.

Alors foncez tout schuss vers le chalet des Grosses Têtes pour une soirée d’hiver comme on les aime !



Enfilez vos plus beaux après-skis, et rendez-vous devant la cheminée ! Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous convient à une soirée endiablée pour réchauffer votre hiver, ce samedi soir dès 21.10 sur France 2 et comme toujours en replay sur France.TV

